A Modugno la Green Volley torna alla vittoria dopo lo stop di domenica scorsa in casa con Grottaglie. I ragazzi di coach Cavalera, nell’ottava giornata del Girone H del campionato di serie B portano a casa il bottino per 1 a 3 con i parziali di 25-21; 18-25; 24-26 e 22 – 25. E mettono in cassaforte la settima vittoria in campionato.