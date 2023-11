Tricase, scontro sulla tangenziale: un ferito

TRICASE- Violento scontro tra due auto sulla tangenziale esterna Cosimina dove una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Tricase è intervenuta a seguito dell’incidente.

Tutto è avvenuto intorno alle 12. A causa del forte impatto, una delle due auto, ossia la Fiat Panda, è finita per ribaltarsi su di un lato. L’uomo alla guida è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice giallo al Panico di Tricase.

Nel frattempo, entrambe le autovetture coinvolte sono state messe in sicurezza dai Vigili del Fuoco, che hanno adottato le misure appropriate per prevenire ulteriori rischi per la circolazione e per la sicurezza delle persone presenti sul luogo dell’incidente.