Nardò Basket a caccia del settebello: “porta un amico” e donne gratis

LECCE- Il Nardò Basket si appresta a chiudere il girone di andata della A2 di basket in casa, a Lecce al Pala San Giuseppe. Dopo un inizio difficile con le 4 sconfitte iniziali che avevano gettato nello sconforto i tifosi e creato dei subbi anche nella direzione tecnica e nella squadra. C’è stata la reazione spettacolare con l’esplosione del carattere che ha portato una striscia positiva di 6 vittorie consecutive, catturando l’entusiasmo dei tifosi che hanno ricominciato a sognare.

Adesso si è a metà percorso, dopo la sfida di domenica ci sarà il giro di boa.

L’avversario di turno è Chiusi, degli ex Ceron eJerkovic, ed attualmente è fanalino di coda con soli 4 punti in classifica.

Il Nardò punta a chiudere il girone di andata con una vittoria, coach Di Carlo lo ha detto a chiare lettere:

“è una partita molto importante perché parlando in maniera pragmatica della classifica ci potrebbe consentire ulteriormente le squadre che lottano per entrare nelle prime otto, tutto questo però sarà fattibile se riusciremo a portare a casa la vittoria, contro una squadra che finora ha dato filo da torcere a tute le formazioni incontrate, ha avuto tanti infortuni, sicuramente recupereranno qualcuno per la gara contro di noi. Mi aspetto una partita difficile, mi auguro di riuscire a raggiungere la settima vittoria consecutiva che sarebbe una striscia molto importante che ci consentirebbe di guardare al girone di ritorno con occhio diverso”.

La società granata a tal proposito lancia un appello ai tifosi, chiamandoli a riempire il palazzetto per sostenere la squadra in questa importante fase della stagione.

Ogni abbonato avrà la possibilità di portare al palazzetto un amico a tariffa ridotta, creando così un’atmosfera di sostegno ancora più intensa. E non solo: tutte le donne potranno entrare gratis in occasione della giornata contro la Violenza che include altre iniziative all’interno dell’evento sportivo. Senza ombra di dubbio un palazzetto gremito permetterebbe alla squadra di spingere sull’acceleratore delle emozioni per raggiungere la settima sinfonia di vittorie e di consolidare una posizione che fa sognare i play off da protagonista

Palla a due domani alle ore 18.00.