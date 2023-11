Cade pino di grosse dimensioni, fortunatamente nessun ferito

LECCE – Un pino di grosse dimensioni, forse a causa del maltempo, è caduto a Lecce in via Rossini, all’intersezione con via Dell’Abate, intorno alle 20. Sul posto è intervenuta prontamente una squadra dei Vigili del Fuoco, oltre agli agenti della Polizia Locale. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone o a cose in seguito a questo incidente. La strada è stata chiusa per permettere ai caschi rossi di rimuovere il pino. Nella stessa zona, a fine settembre, si era verificato un fatto simile, a causa del maltempo un albero si era abbattuto su un’auto e solo per miracolo nessuno era rimasto ferito.