Ambiente e salute, seminario Lilt: “La prevenzione parte dalla rivoluzione culturale”

LECCE –

“L’approccio One Health in Sanità”, questo il tema del 16° Corso di aggiornamento “Ambiente e Salute” organizzato dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) di Lecce e realizzata con il patrocinio dell’Università del Salento, e che ha voluto rappresentare un momento di approfondimento e confronto ispirato all’approccio “One Health” ,“Una sola Salute”. Anche quest’anno la lectio magistralis è stata affidata al Professore Silvio Garattini, 95 anni, fondatore e presidente dell’Istituto di Ricerche farmacologiche “Mario Negri”, che ha parlato di come sia necessaria una rivoluzione culturale nel campo della prevenzione

Ma oggi è soprattutto fondamentale una rivoluzione sia negli stili di vita del singolo che della società, come sottolineano il presidente della Lilt Carmine CErullo ed il direttore scientifico della Lega italiana per la lotta contro i tumori Giuseppe Serravezza

Numerosi gli istituti scolastici che hanno partecipato all’evento, rivolto anche a docenti ed educatori, personale sanitario, rappresentanti delle Istituzioni, associazioni e cittadini tutti.