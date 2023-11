Palmieri, Open 25 novembre 2023 day ore 16.00: presentazione dell’Offerta Formativa.

Il Liceo Classico e Musicale “Giuseppe Palmieri incontra, a partire dalle ore 16.00, nel 1° open day il prossimo 25 novembre 2023 i genitori, le ragazze e ragazzi interessati all’offerta formativa della scuola. Innovazione, potenziamento, personalizzazione, digitalizzazione della didattica sono le parole chiave che permetteranno la scelta del percorso più adatto alle proprie inclinazioni. Resta ferma la solida base formativa che in più di 150 anni di storia il Liceo Palmieri ha garantito ai suoi studenti l’affermazione in ogni ambito lavorativo e, in generale, nella Società. Anche nel nuovo triennio sono confermati i potenziamenti che hanno incontrato le richieste dei portatori di interesse, ma da quest’anno ci sono ulteriori interessanti novità.

Primo tra tutti il percorso Cambridge, che permetterà di studiare in lingua inglese, con un madrelingua, matematica, biologia e inglese stesso. Il quadriennale, che al Palmieri è stato assegnato già dalla prima fase della sperimentazione, si conferma e raddoppia: un secondo corso quadriennale vedrà l’implementazione dello studio della lingua inglese. Linguaggi e comunicazione, l’ultimo potenziamento nato: in convenzione con Scienza delle Comunicazioni di UniSalento e con l’Ordine dei Giornalisti di Puglia e Basilicata, il Palmieri ha avviato un percorso in cui gli studenti potranno consolidare le loro competenze di comunicazione, soft skills fondamentali qualunque sia il percorso che seguirà a quello del liceo. Si confermano poi tutti gli altri potenziamenti: matematico di base, con un’ora in più nel monte ore rispetto a una in meno di latino; linguistico, in cui sarà possibile optare per lo studio di una seconda lingua francese, spagnolo o potenziare ulteriormente l’inglese, con due ore settimanali con madrelingua; digitale, con una didattica spinta sulle TIC in armonia con il Piano Nazionale per la Scuola digitale; bio-medico, che prevede lo studio delle scienze con un’ora aggiuntiva per tutti i cinque anni di corso oltre a seminari mensili tenuti da medici e specialisti, grazie alla convenzione con l’Ordine dei Medici, e lezioni in copresenza, medici e docenti di scienze o scienze motorie; fisico-matematico, che ulteriormente amplia il percorso di sviluppo delle competenze in quest’area se l’idea universitaria è orientata verso facoltà prettamente scientifiche come ingegneria. La varietà della proposta formativa è il punto di forza del Palmieri, che oltre ad essere un Classico è anche un Musicale di ottimo livello. L’attenzione è sempre centrata sulla reale soddisfazione dei bisogni formativi : conoscenze competenti, flessibili e sempre spendibili. Il programma del pomeriggio di orientamento prevede, oltre all’incontro con la Dirigente in Aula Magna per l’approfondimento sui temi dell’offerta formativa, la possibilità di prenotare stage per vivere “un giorno da Palmierino”, la visita della struttura, compresi i laboratori, oltre che gli incontri presso gli info point nei quali alunne e alunni insieme ai docenti saranno a disposizione per i dettagli di ogni singolo potenziamento, della vita scolastica e didattica del Palmieri.

Sarà la DS, prof.ssa Loredana Di Cuonzo, ad illustrare nella presentazione iniziale i dettagli oltre che il valore della formazione “globale” che il percorso del Palmieri offre fornendo un metodo di studio che consente i migliori sviluppi professionali.

Per tutto il periodo delle iscrizioni, dal gennaio prossimo, per l’utilizzo della piattaforma dedicata del MIUR, il Palmieri offrirà ai genitori un supporto attivo all’iscrizione attraverso la Segreteria o semplicemente, se lo si preferisce, la messa a disposizione della postazione informatica dedicata. Un servizio di sportello-orientamento tutti i martedì e giovedì, curato dallo staff di dirigenza, fornirà a genitori e alunni le informazioni personalizzate sull’offerta formativa.

Per il supporto ai genitori la Segreteria sarà disponibile tutti i giorni sino alle ore 13.45 e ogni martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30