Almqvist e Kaba in differenziato: seduta al mattino

LECCE – Prosegue la preparazione del Lecce impegnato questa mattina in una seduta di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA. Per la gara con l’Hellas Verona, in programma il prossimo lunedì alle ore 18:30 allo stadio “Bentegodi”, il tecnico D’Aversa ha potuto contare sull’intera rosa a disposizione ad eccezione di Almqvist e Kaba, che proseguono nel lavoro personalizzato. Per domani è in programma un allenamento al mattino, sempre a porte chiuse, all’Acaya.