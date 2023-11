Riqualificazione della circonvallazione, al via i lavori da Viale Marche

LECCE – Cominceranno lunedì 27 novembre i lavori di riqualificazione ambientale della circonvallazione di Lecce. In mattinata l’annuncio da Palazzo Carafa: Il primo tratto interessato dai lavori è Viale Marche, dalla rotatoria di Piazza Argento all’incrocio con Via Veneto. Dopo i lavori procederanno per successivi step, per mitigare i disagi alla circolazione, fino all’incrocio su Via Leuca. Il successivo lotto prevederà il rifacimento di Viale Alfieri.

Il cantiere comporterà delle modifiche alla circolazione e al trasporto pubblico locale.