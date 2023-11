Il Cardinale Zuppi esorta : “Lavoriamo tutti per costruire la pace”

LECCE – “Trovare la via del dialogo perchè si arrivi alla giustizia e alla pace”. Perchè non siano le armi a decidere i conflitti. Il pensiero del cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale italiana intervenuto a Lecce nella chiesa di sant’Irene nell’evento organizzato dalla diocesi insieme alla Fondazione don Tonino Bello.

Un incontro per ricordare e fare Memoria di Don Tonino Bello, in quest’anno in cui si ricorre il trentesimo anniversario della sua morte.

L’invito a seguire, sempre e soprattutto in un momento di grandi conflitti e di carenza di valori come quello che stiamo vivendo, lo straordinario esempio di don Tonino, il Vescovo degli ultimi . L’invito ad essere tutti costruttori di pace.