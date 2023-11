Fibonacci: la sua sequenza si fa architettura, anche nel Salento

LECCE – É il Fibonacci day, giornata mondiale dedicata alla sequenza matematica scoperta dall’italiano Leonardo Pisano, detto appunto il Fibonacci, nel 1202.

La serie matematica è una successione di numeri positivi in cui ciascun numero è la somma di quello precedente: 0-1-1-2-3-5-8-13-21 e così via fino all’infinito. La peculiarità di questa sequenza sta nella sua applicazione nel calcolo delle probabilità, nella sezione aurea, nella musica e soprattutto nella Natura.

La disposizione dei petali su un fiore, quella dei semi, oppure la geometria dei cristalli o le conchiglie dei molluschi sono tutti esempi di come la scienza sia insita nella Natura. “La matematica è il linguaggio dell’universo, così come di questa regione, la Puglia, che nasconde infiniti tesori, uno nell’altro”. Questa la considerazione che accompagna il viaggio del matematico Paul, protagonista del libro “Itinerari matematici in Puglia” della ricercatrice e divulgatrice scientifica Sandra Lucente, che grazie al viaggio di Paul accompagna il lettore alla scoperta di formule, storie e misteri nei luoghi più famosi e in quelli meno comuni del territorio: tra rosoni delle cattedrali che richiamano la geometria dei mandala, architetture che grazie alle loro armonie parlano di infinitamente grande e infinitamente piccolo- come per esempio la facciata della cattedrale a Gallipoli, con la sua superficie rigata unica al mondo- e la già citata serie di Fibonacci.