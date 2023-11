La cucina pugliese conquista la “grande mela”

NEW YORK – La Puglia è stata tra i protagonisti dell’ottava edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo con una maratona culinaria a New York di tre giorni ideata e organizzata dall’associazione Puglia in Rosè per promuovere in tutto il globo, i sapori e le diete tipiche del mediterraneo. “Eat well, Feel wonderful”, tradotto “Mangia bene e sentirsi in forma”. É questo lo slogan che è stato scelto dalla Regione Puglia per sottolineare come l’alta qualità, anche sostenibile, dei suoi prodotti sia un punto chiave per il benessere della persona e della società.

Le giornate dedicate all’enogastronomia pugliese sono state scandite da un talk d’apertura presso il Consolato Italiano, un Master class nell’upper East Side sulla pizza e dal gran finale presso la famosa società di catering Newyorkese CxRa, dove gli ospiti hanno potuto assistere ad un live show con degli chef pugliesi.