Pista ciclabile in viale Grassi, i residenti: rischio caos

LECCE – Non si placano le proteste e le lamentele per la creazione delle piste ciclabili nella città di Lecce, piste che stanno cambiando inevitabilmente la morfologia delle strade.

L’ultima denuncia-segnalazione riguarda quella che sta sorgendo lungo Viale Grassi, in corrispondenza della Caserma Zappalà.

I residenti della zona “Casermette” sono inviperiti poiché costretti a percorrere il tratto di strada cantierizzato, affrontando non pochi disagi. “Viale Grassi continua ad essere penalizzato”. È una delle strade più trafficate della città: “E ora – si lamenta un cittadino – dopo aver prodotto per anni smog e ingorghi paurosi, con la realizzazione delle piste ciclabili rischia di alimentare un caos indescrivibile”. Come si legge dalla segnalazione, con la realizzazione della Tangenziale Ovest, è stato ridotto lo smog, che ora potrebbe tornare ad aumentare a causa dei rallentamenti dovuti ai mezzi in movimento.

Da qui la richiesta di intervento per cercare di evitare i disagi provocati alla circolazione, oltre alla preoccupazione per l’eventuale aumento dell’inquinamento atmosferico. Ma sono diverse le segnalazioni dei disagi provenienti dai nostri telespettatori alla rubrica Dilloatelerama.

È soprattutto il restringimento della carreggiata a far discutere: “Invece di togliere due metri di corsia non avreste potuto aggiungere cinquanta centimetri al marciapiede?”, si chiede un altro residente del rione Casermette.

