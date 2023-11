Qualità della vita “Italia Oggi”: male le province salentine

SALENTO – La provincia di Lecce migliora leggermente la sua performance, quelle di Brindisi e Taranto peggiorano. sulla qualità della vita di ItaliaOggi – Ital Communications, in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, giunta alla 25ª edizione.

Nella classifica che vede in testa la provincia di Bolzano e in coda quella di Crotone,

le salentine non fanno bella figura, piazzandosi ai seguenti posti:

Lecce 84^, risale di quattro posizioni rispetto alla classifica 2022;

Brindisi è 90^ e perde cinque posizioni;

la provincia di Taranto è sul fondo, alla posizione 101. L’anno scorso era alla 99esima.

“Quest’anno la qualità della vita in Italia è risultata buona o accettabile in 63 province su 107, in linea con gli ultimi due anni (erano 64 nel 2022; 63 nel 2021; 60 nel 2020, anno dell’emergenza pandemica). Si tratta per lo più di province dell’arco alpino, centrale e orientale, della pianura padana e dell’appennino tosco-emiliano, con ramificazioni verso Toscana, Umbria e Marche. Al contrario, le province del Sud e delle Isole compaiono quasi integralmente nei gruppi 3 e 4 dell’indagine, in cui la qualità della vita è valutata scarsa o insufficiente”.

E proprio tra “scarsa e insufficiente” risulta essere nelle tre province salentine.

Le dimensioni analizzate sono: affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, popolazione, reati, reddito e ricchezza, sicurezza sociale, sistema salute, tempo

libero.

Affari e lavoro vedono 84^ la provincia brindisina, che segna un miglioramento di 4 posizioni rispetto al 2022;

perde una posizione Lecce all’88^;

Taranto resta ai margini alla 91^ posizione, sebbene ne abbia guadagnata una.

Pessima la performance di Taranto per l’ambiente, posizione 101, in linea con il trend negativo di Lecce e Brindisi.

Meglio Taranto nella dimensione “reati e sicurezza”: ottimo il suo 47° posto.

Lecce è 57^ e Brindisi 52^.

Nota dolente anche il capitolo “Istruzione e formazione” con Taranto che cade al 98° posto, Brindisi al 93° e Lecce stabile all’82°.