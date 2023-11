Lecce, domani test con la Primavera

LECCE – Lavoro al mattino per il Lecce impegnato in un allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA. Sempre assenti i 12 calciatori impegnati con le rispettive Nazionali. Almqvist ha svolto un lavoro personalizzato. Domani mattina, al Via del Mare, è in programma un test d’allenamento con la formazione Primavera.