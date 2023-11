LBA, Brindisi perde anche col Trento

A Trento ancora una sconfitta per Happy Casa Brindisi che in campionato resta sulla casella di zero punti in classifica.

La Dolomiti Energia Trentino vince per 81-71

Gara mai in discussione. Il primo quarto termina 19-9 e alla fine del primo tempo il risultato è di 47-30. Nel terzo quarto impennata d’orgoglio di Brindisi che chiude col parziale di 13 a 20 ma serve a poco. L’ultimo quarto serve a Trento per chiudere la partita, Alviti migliore in campo per i padroni di casa con 21 punti.