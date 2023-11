Cianci-gol: Taranto vincente, Brindisi nel baratro

Un gol di Pietro Cianci su punizione di Orlando e deviazione di piede dell’attaccante ionico, regala il successo al Taranto che mancava da due giornate. Quarto ko di fila, decimo complessivo, per il Brindisi e Danucci a un passo dall’esonero. Il Taranto sale a 23 punti rafforzando la propria posizione playoff grazie all’1-0 contro il Brindisi davanti a circa 4mila spettatori

TARANTO-BRINDISI 1-0

RETI: 58’ Cianci (T)

TARANTO 343: Vannucchi; Luciani, Antonini, Riggio; Mastromonaco, Zonta (76’ Fiorani), Calvano, Ferrara; Orlando (70’ Fabbro), Cianci, Kanoute (70’ Romano). Panchina: Loliva, De Santis, Samele, Kondaj, Hysaj, Papaserio, Capone. All. Capuano.

BRINDISI 4231: Albertazzi; Valenti, Bizzotto, Cappelletti, Monti; Ceesay (78’ De Angelis), Malaccari; Albertini (68’ Galano), Lombardi (78’ Costa), Golfo (68‘ Moretti); Fall (68’ Ganz). Panchina: Auro, Saio, Vona, Gorzelewski, Cancelli, Petrucci, Bellucci, De Feo. All. Danucci.

ARBITRO: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone. Assistenti: Alessandro Munerati di Rovigo e Francesco Tagliaferri di Faenza (RA). Quarto ufficiale: Gabriele Totaro di Lecce.

AMMONITI: Capuano, Kanoute, Fabbro, Romano (T); Bizzotto, Malaccari, Monti (B).

NOTE: prima dell’inizio del match, minuto di raccoglimento per ricordare le vittime della strada. Recuperi 0’/3’. Angoli 8-3