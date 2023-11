Caro affitti, gli studenti protestano contro il muro dell’indifferenza

LECCE – Affitti sempre più cari e un prezzo sempre più alto da pagare per l’istruzione. Gli studenti non ci stanno a chiedono a gran voce di essere presi in considerazione, che ci sia una presa di coscienza da parte del Governo per andare incontro alle esigenze, per abbattere quel muro contro il quale si infrange il diritto allo studio. Così il coordinamento universitario LINK di Lecce ha manifestato all’interno del dipartimento di Unisalento Studium 2000 per far sentire la propria voce.

Il costo della vita e degli affitti a Lecce aumentano, le condizioni delle residenze universitarie peggiorano e ogni anno gli studenti sono costretti a pagare un prezzo troppo alto per l’istruzione, sostengono da Link. L’accesso alla formazione scolastica ed universitaria, come sostengono dal coordinamento universitario, rappresenta un costo economico che sempre meno famiglie possono affrontare.