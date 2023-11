Tra i protagonisti del festival: una giornata dedicata ai produttori cinematografici

LECCE – Continua l’itinerario nella cultura promosso dal Festival del Cinema Europeo per far avvicinare il grande pubblico al mondo cinematografico, questa volta con un focus sui produttori del settore che hanno scelto di credere nella Puglia. Dopo aver conosciuto registi e attori, arriva al Festival una giornata dedicata ai produttori con incontri, panel e proiezioni speciali. Sotto la lente i “veri” protagonisti del cinema, le persone nell’ombra: chi decide di investire in un’idea, un progetto, un film e che si pone come punto di riferimento per un’intera industria che altrimenti rimarrebbe, appunto, nel mondo delle idee.

La collaborazione di natura internazionale tra i membri del settore e la comunità pugliese, in tutte le sue forme, continua ed essere il motivo d’orgoglio principale di un festival che da anni promuove la Puglia e il Salento come terre di cinema, piene di locations e professionisti che attendono solo una grande occasione.