Progetto ex Galateo, “un’area ancora di proprietà dell’INPS”

LECCE – Il progetto di rigenerazione inerente l’ex complesso sanatorio antitubercolare Galateo, fortemente voluto dal Comune di Lecce in collaborazione con la Regione Puglia, è fallace”. A denunciarlo è il consigliere comunale Gianpaolo Scorrano. “A distanza di due anni dagli annunci trionfali dell’amministrazione comuanle – spiega – si è venuti a sapere che un fabbricato e un terreno facenti parte integrante del complesso nonché essenziali per la fattibilità del progetto non sono di proprietà del committente- richiedente, bensì dell’INPS”.

Una “tegola” che, secondo Scorrano, pregiudica irrimediabilmente l’esecuzione e la congruità tecnico-urbanistica del progetto finanziato dal Ministero, visto che quell’area – di proprietà di un terzo – era destinata ad ospitare i relativi parcheggi pertinenziali, previsti dalla legge”.