Pass laureati: “Ok riapertura candidature dopo nostra denuncia su bando-lampo”

PUGLIA – “A seguito della nostra denuncia e richiesta di chiarimenti sul bando lampo Pass Laureati 2023, rimasto aperto per appena 21 ore, la Regione ha deciso di riaprire la finestra telematica per la presentazione delle candidature. E’ quanto affermano i consiglieri regionali Gabellone, Pagliaro, De Blasi e Mazzotta.

La determina, pubblicata oggi sul portale Sistema Puglia, prevede l’apertura della procedura telematica dalle 10 di domani, 15 novembre, alle 12 del 22 novembre.

“Questo provvedimento – sottolineano i consiglieri – restituisce ai giovani laureati pugliesi la possibilità di ottenere un aiuto dalla Regione per poter sostenere i costi dei master post lauream ed accrescere così le proprie competenze. Il precedente bando era rimasto aperto per meno di un giorno per esaurimento delle risorse disponibili. Per questo – su segnalazione del consigliere comunale del centrodestra a Lecce, Andrea Pasquino – avevamo chiesto l’audizione dell’assessore al diritto allo studio, istruzione e università, Sebastiano Leo, affinché desse spiegazioni in merito”.

Opportuna viene anche definita la decisione di innalzare la soglia del reddito Isee per l’accesso al bando a 35mila euro.