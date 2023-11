Aggiornamento piano liste d’attesa: arriva l’ok della Regione

PUGLIA – La Regione Puglia approva il piano per l’abbattimento delle liste d’attesa.

Nella delibera sono previste nuove misure tra cui: il Cup unico (come richiesto dal Consiglio) e la possibilità di monitorare in tempo reale le agende; l’istituzione di una cabina di Regia di monitoraggio delle liste di attesa con il fine di controllare l’appropriatezza prescrittiva, consentendo la prenotazione a visite specialistiche oncologiche solo se sintomatici e previo screening. E poi ancora: l’attivazione dei percorsi di tutela per garantire i tempi; l’attivazione nel Cup di sistemi di avviso in caso di indisponibilità delle prenotazioni; il rispetto del rapporto tra l’attività esercitata in libera professione e quella istituzionale.

Attualmente in lista d’attesa ci sono 6.924 prestazioni di ricovero da recuperare mentre sono 19.682 le prestazioni di specialistica ambulatoriale sempre in stand by.