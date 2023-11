Il Brindisi sogna l’impresa con la corazzata Avellino

BRINDISI – Il Brindisi per la 13esima giornata del Girone C ospita la corazzata Avellino, squadra costruita per provare il salto di categoria.

Gli adriatici dopo l’eliminazione in Coppa per mano del Crotone e tre sconfitte consecutive in campionato non potevano avere avversario più difficile per provare a riaccendere una luce che sembra ormai spenta.

Ciro Danucci, che sente la sua panchina traballate potrebbe schierare il Brindisi con uno schema più conservativo, con un 3-5-2 e potrebbe scegliere di mandare in campo Albertazzi in porta, Valenti, Cappelletti e Bizzotto in difesa, Albertini, Malaccari, Petrucci, Lombardi e Monti a centrocampo e Galano, Ganz in attacco. In caso di 4-2-3-1, Costa potrebbe prendere il posto di Lombardi e sistemarsi sulla trequarti.

Assenti per infortunio Nicolao, Mazia e Bunino.

L’Avellino arriva al Fanuzzi incerottato ma con 500 tifosi al seguito, tanti sono i tagliandi messi a disposizione degli irpini che sono stati polverizzati.

Mister Pazienza deve rinunciare oltre ai lungodegenti Tito, Cionek, Rigione e Benedetti, anche a Falbo e Russo oltre che allo squalificato Cancellotti; dunque col 3-5-2 potrebbero scendere in campo Ghidotti; Casarini, Armellino, Mulè; Ricciardi, Pezzella, Palmiero, Sannipoli, Sgarbi, D’Angelo, Marconi.

Arbitrerà l’incontro il signor Michele Delrio di Reggio Emilia, assistito da Andrea Cravotta di Città di Castello e Fabio Catani di Fermo. Quarto uomo, il signor Enrico Gigliotti di Cosenza.

Fischio d’inizio alle ore 18.30.