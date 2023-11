Campo sportivo di Frigole: scempio e spreco (di acqua) senza fine

FRIGOLE – Fine scempio mai al campo sportivo di Frigole. Spogliatoi vandalizzati, vegetazione che ricopre tutto il terreno di gioco, tubature rotte e da cui continua a fuoriscire acqua. Appena un anno addietro il sopralluogo del consigliere regionale Paolo Pagliaro in cui denunciava lo stato di abbandono della struttura. Ma da allora nulla è cambiato.

Lasciate ogni speranza voi che entrate. Frigole, campo sportivo comunale, lo scempio. Questo è quello che si vede oltrepassando il cancello d’ingresso dell’impianto ormai abbandonato al proprio destino da anni e che un tempo ospitava la locale squadra di calcio militante nel campionato di prima categoria. Oggi è solo incuria e abbandono, con arbusti e cespugli che hanno trovato dimora sul terreno di gioco, con le porte ormai divelte, con le panchine sommerse dalla vegetazione spontanea. Ma non finisce qui, lo scempio. Gli spogliatoi sono stati del tutto vandalizzati: lavandini rotti, docce divelte, impianto elettrico smantellato. Tutto distrutto, tutto da buttare. E poi, sporcizia, ovunque, segno evidente che questi locali che un tempo fungevano da sala di primo intervento medico vengono adesso impiegati come rifugio di fortuna. Ci sono infatti sedie, sdraio, bottiglie e vestiti sudici sparsi un po’ ovunque. E ancora, tra rovi e alberi caduti, una vecchia auto, una Seat Ibiza, per l’esattezza, forse abbandonata, forse rubata. Resta il mistero. Come un mistero, inspiegabile, resta quell’acqua che fuoriesce copiosa ed a getto continuo da una tubatura, a marchiare uno spreco ingiustificato ed ingiustificabile soprattutto per chi ad appena due passi , nel centro abitato di Frigole, è costretto a fare i conti con un’erogazione a singhiozzo e costretto a potenziare l’impianto idrico con autoclave che permetta di avere l’acqua in casa. E che dire poi della locale squadra di calcio che partecipa al Campionato Amatori costretta ad allenarsi ed a giocare le partite in casa sui campi di un centro sportivo di Cavallino, con spese che pesano e non poco? “Senza parole, una situazione paradossale ed inammissibile. Solo promesse e niente più”, dice chi abita e vive Frigole quotidianamente. Appena un anno addietro, come si può vedere dalle immagini che stanno scorrendo, il consigliere regionale Paolo Pagliaro in un sopralluogo all’impianto sportivo di Frigole aveva denunciato lo stato di abbandono e degrado in cui versava la struttura. E’ trascorso un anno e la situazione è solo peggiorata. Fine scempio mai.