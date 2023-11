Basket/A2, Nardò ospita Rimini, Di Carlo: “Cercheremo di fare la nostra partita migliore”

LECCE – Nardò Basket è pronta a tentare di allungare la striscia positiva; dopo quattro vittorie consecutive, oggi a Lecce, al Pala San Giuseppe da Copertino, affronta RivieraBanca Basket Rimini, la gara è valida per la nona giornata del girone Rosso della serie A2.

Rimini è una squadra che cerca riscatto dopo aver cambiato allenatore e si presenta dunque per la prima volta con coach Sandro Dell’Agnello.

Gennaro Di Carlo, coach di HDL Nardò ne ha parlato alla vigilia:

“Come la prassi vuole quando c’è un cambio di allenatore è perché qualcosa non andava bene prima quindi tutto ciò che è stato fatto prima si azzera e non conta. Conta ciò che farà domenica contro di noi. Contro di noi avrà egli stimoli differenti.

E probabilmente avrà qualche cosa di diverso che ad oggi non è possibile ipotizzare perché di fatto non abbiamo nessun tipo di riferimento precedente né di attacco né di difesa quindi. In questi casi la partita si fa cercando di capire e di rispettare le caratteristiche individuali di questa squadra e di questi giocatori che chiaramente sono delle caratteristiche molto importanti. Cercheremo di fare la nostra miglior partita possibile cercando di fare anche un pelino meglio di come abbiamo fatto a 100. E cercheremo di allungare questa questa serie e questo trend positivo”.

Palla a due alle ore 18.00, arbitri del match Gianluca Gagliardi di Anagni, Mattia Eugenio Martellosio di Buccinasco e Giovanni Roca di Avellino.