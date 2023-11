Notte di paura: quattro auto a fuoco, evacuata un’intera palazzina

LECCE – Quattro autovetture a fuoco e un’intera palazzina evacuata a causa del fumo sprigionato dall’incendio. Notte di paura a Lecce, dove si è generata una vera e propria catena rovente: a finire nella morsa delle fiamme sono state prima due automobili, una Smart e un’Alfa Romeo Giulia, parcheggiate in Via Umberto Congedo. L’irraggiamento termico provocato dalle alte temperature ha esteso poi l’incendio ad altre due autovetture vicine, una Volkswagen Golf e una Fiat Punto. I fumi sprigionati dal rogo hanno raggiunto anche una palazzina nelle immediate vicinanze, tanto de renderne necessaria l’evacuazione per ragioni di sicurezza.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno prontamente domato le fiamme, evitando così ulteriori danni a cose o persone.

Le cause dell’incendio sono attualmente in corso di accertamento, al fine di determinarne la natura.