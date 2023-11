Case Magno, contatore rimosso per lavori: anziani senza gas e acqua calda

LECCE – Abbiamo intervistato Donato, uomo di 83 anni appena compiuti. Nella sue parole rabbia e sconforto per una situazione che va avanti ormai da venti giorni, da quando i tecnici incaricati hanno rimosso il contatore del gas posizionato sul suo balcone al sesto piano di una delle palazzine della Case Magno per gli imminenti lavori di ristrutturazione, rassicurandolo, a parole, che avrebbero rimesso quello nuovo nel giro di poche ore, 48 al massimo. Ma di ore, e di giorni, ne sono passati parecchi e così Donato, in casa con la moglie, è costretto a lavarsi con acqua fredda e mangiare panini a pranzo e cena, visto che caldaia e cucina sono di fatto inutilizzabili.

Un’ingiustizia, continua a ripetere l’ottantatreenne, acuita maggiormente dal fatto di vedersi rimpallato da numero verde a numero verde ogni qualvolta chiami per avere spiegazioni, dal servizio gas di Lecce sino a quello di Potenza, senza però avere risposte concrete e soprattutto tempi certi per la riattivazione.