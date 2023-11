Cadono pezzi di cornicione: paura a porta Rudiae

LECCE – Cornicioni pericolanti a rischio distacco in pieno centro storico a Lecce. Una squadra di vigili del fuoco del comando provinciale è intervenuta questa mattina in Corso Vittorio Emanuele, nei pressi di Porta Rudiae, per mettere in sicurezza l’area in questione con il supporto di un’autoscala.

I caschi rossi, dopo aver rimosso le parti pericolanti, hanno delimitato la zona in modo da garantire la pubblica sicurezza.

Per ulteriori approfondimenti è stato richiesto anche l’intervento del tecnico comunale competente.