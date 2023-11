Droga ad un 14enne, in manette un giovane spacciatore

LECCE – Due uomini sono stati arrestati nelle ultime ore dagli agenti della Questura di Lecce.

In manette è finito un giovane di 24 anni sorpreso a spacciare droga ad un ragazzino di appena 14 anni. L’episodio si è verificato giovedì pomeriggio a Lecce, in Viale Giovanni Paolo II. Alla vista degli agenti della sezione Volanti della Questura di Lecce, lo spacciatore ha tentato di disfarsi di alcune dosi di hashish dal peso di 3,4 grammi. L’immediato controllo e le verifiche effettuate hanno consentito di accertare come il minore si fosse rivolto al ventiquattrenne per acquistare la sostanza stupefacente, concordando un appuntamento tramite un contatto telefonico, metodo questo più volte utilizzato dal ragazzino per acquistare hashish dallo stesso fornitore.

Altra droga è stata rinvenuta addosso allo spacciatore, già noto alle forze dell’ordine, nel corso di una successiva perquisizione personale: all’interno della sua maglietta era nascosto un sacchetto in stoffa di colore verde contenente 4 involucri di hashish, per un peso complessivo di ulteriori 10 grammi.

Nel corso di un’altra operazione un cinquantasettenne è stato sorpreso nella sua abitazione perché trovato in possesso di una pistola illegalmente detenuta. L’arma era nascosta all’interno di una cassaforte posta dietro ad un quadro appeso alla parete, avvolta in un panno, con il relativo munizionamento. Si tratta di una pistola semiautomatica marca Luger calibro 9 e di 14 cartucce dello stesso calibro. L’uomo è stato fermato e accompagnato al carcere di Lecce.