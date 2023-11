Tutti in carrozza parte Salento Wine Train, Caroppo: è un sogno che si avvera

SALENTO – Prenderà il via sabato 11 novembre l’evento Salento Wine Train, un viaggio nelle straordinarie Terre del Primitivo e del Negramaro a bordo di un treno storico. L’iniziativa è nata da un’idea dell’onorevole Andrea Caroppo. “E’ un sogno che avvera – ha detto il parlamentare – L’obiettivo è quello di farlo diventare un evento stabile”. “Sono molto soddisfatto di questo risultato – continua – che, per i tempi così brevi di realizzazione e per le prestigiose adesioni accordate, non era affatto scontato. Tutto questo è la dimostrazione che quando si costruisce attorno a una buona idea partecipazione, coinvolgimento ed entusiasmo, i risultati sono tangibili e imminenti”, ha concluso Caroppo.

Salento Wine Train prenderà il via sabato 11 novembre con un viaggio dimostrativo dedicato a istituzioni e stampa e proseguirà domenica 12 novembre con un tour a winelovers e curiosi. Dopo aver visitato il Museo Ferroviario di Lecce l’appuntamento è in stazione: è da qui che inizierà il viaggio nelle Terre del Primitivo e del Negramaro, accompagnati dagli esperti di Ais Puglia e Assoenologi. In tutto 47 chilometri nel cuore della campagna salentina.