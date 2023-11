SS 275, infondata la pretesa di Prosal per il progetto

ROMA – Mentre si procede con l’affidamento dell’appalto per la SS 275, è giunta a decisione una controversia promossa dalla società Prosal, progettista dell’opera nella procedura di gara poi annullata da ANAS. La Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale capitolino rigettando in toto la domanda della società Prosal. I Giudici hanno così dato ragione al Consorzio ASI difeso dall’avv. Pietro Quinto il quale aveva sollevato due questioni entrambe accolte dalla Corte d’Appello romana: innanzitutto la progettazione di Prosal non aveva raggiunto lo scopo e ciò per le inadeguatezze e le inadempienze che l’avevano caratterizzata così come puntualmente rilevate dall’ANAC; per altro verso, nessuna obbligazione era maturata a carico del Consorzio ASI, in quanto il rapporto economico-finanziario era sostanzialmente tra la Società di progettazione e ANAS. Era l’Azienda Strade che, approvato il progetto, avrebbe dovuto trasferire le somme al Consorzio e questi le avrebbe poi rigirate a Prosal. Ma tutto ciò presupponeva la idoneità della progettazione. E’ invece accaduto che ANAS non trasferì le somme al Consorzio ASI proprio per le inadeguatezze progettuali, sicchè non venne a maturare quella condizione dalla quale dipendeva il credito di Prosal.“Ben 18 giudizi – ha precisato l’avv. Quinto- hanno sinora contraddistinto la vicenda dell’ammodernamento della SS 275 ma quello deciso dalla Corte d’Appello di Roma ha una indubbia rilevanza. Le richieste complessive di Prosal ammontavano a circa 10 milioni di euro. Il Consorzio ASI, nel corso di questi lunghi anni, ha sempre e solo fatto da tramite tra i Progettisti e ANAS che era non solo l’Ente che approvava e faceva suo il progetto ma era anche il soggetto finanziatore”. La Corte d’Appello di Roma, dunque, ha concordato sulla completa estraneità del Consorzio ASI rispetto alle richieste della Società di progettazione evidenziando comunque che, stante le inadempienze e le carenze progettuali, non si poteva avanzare alcuna pretesa economica.