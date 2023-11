Lecce, partirà pure Rafia dopo la sfida contro il Milan

LECCE – Come nella precedente finestra dedicata alle nazionali anche la prossima vedrà tanti calciatori del Lecce lasciare il Salento. Tra questi pure Hamza Rafia convocato in Nazionale in occasione delle gare Tunisia – São Tomé (17/11) e Malawi – Tunisia (21/11) valevoli per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.

In mattinata il club giallorosso aveva comunicato la convocazione dell’esterno offensivo Lameck Banda.

Lo Zambia lo ha precettato per le gare contro il Congo, in programma il 17 novembre, e contro il Niger, che si giocherà in trasferta contro il Niger il 21 novembre.

Queste due sfide sono valevoli per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.