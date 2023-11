Profumo di fiori d’arancio: torna Miggiano Sposi

MIGGIANO- Dal 10 all’12 novembre torna a Expo Miggiano, uno degli eventi più attesi all’insegna dell’amore. Fiera Salento Sposi ha infatti annunciato l’edizione 2023 di Miggiano Sposi che come da tradizione, promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutte le coppie che stanno pianificando il coronamento del loro amore ed in particolare la festa per il loro matrimonio.

L’attesa manifestazione fieristica offrirà ai suoi tanti visitatori, un percorso originale ed imperdibile tra gli stand di tante aziende salentine, pugliesi e nazionali leader nel settore del wedding, fornendo una soluzione organizzativa completa e capace di comprendere tutti i servizi necessari per i futuri sposi. In mostra abiti da sposa/o, bomboniere, fedi nuziali, decorazioni, catering e location uniche e tanto altro.

Per l’edizione 2023 di Miggiano Sposi sono attese tante novità straordinarie, insieme a “SALENTO CAKE DESIGN”, un ampio spazio dove i migliori cake design della Puglia proporranno la regina del matrimonio, ovvero la torta nuziale.

L’ingresso sarà gratuito per i tre giorni e la madrina dell’evento sarà una delle star della tv italiana, ossia Valeria Marini. Da no dimenticare che per le prime 1500 coppie che si preregistrano sul sito www.fierasalentosposi.it/visitatori, ci sarà in regalo un “love coupon” da 500 euro.

Infine ricordiamo che il primo giorno, la Fiera resterà aperta dalle ore 15:30 alle 21:00, mentre l’undici ed il dodici novembre dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 15:30 alle 21:00.