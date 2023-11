Parco Tafuro in balìa di vandali ed incivili, la rabbia dei residenti

LECCE – Lo scempio. Nemmeno il tempo di restituire dignità e decoro che Parco Tafuro torna ad essere una discarica a cielo aperto. Sacchi di immondizia, un televisore, buste con all’interno bottiglie di vino ancora piene, bottiglie di birra, vetri, fazzoletti, escrementi e, ancora una volta, un materasso abbandonato davanti all’ingresso dell’istituto comprensivo Ammirato Falcone che si affaccia proprio di fronte al parco. La mano degli incivili mette per l’ennesima volta la firma su un’area utilizzata soprattutto dai bambini che giocano sulle giostrine posizionate nell’aiuola, ma vissuto quotidianamente anche dai tanti residenti in cerca di qualche momento di tranquillità. E sono proprio loro a chiedere che si faccia qualcosa per mettere la parola fine a questo spettacolo indecoroso. La sporcizia è oVunque, sulla pavimentazione e nelle aiuole, dove cani tenuti al guinzaglio da proprietari incivili fanno i propri bisogni. E ancora: una stanza forse un tempo utilizzata come guardiania o come deposito, adesso è rifugio di senza fissa dimora e al suo interno si possono trovare vestiti, letti di fortuna e rifiuti. Di sera, poi, Parco Tafuro è in balìa dei vandali. Le ultime panchine rimaste intatte sono state distrutte, ed i blocchi di cemento scaraventati a qualche metro di distanza. Così adesso, restano solo le strutture in ferro, pericolose per chi si trova a passare nelle immediate vicinanze. Una situazione divenuta ormai insostenibile ed è per questo che viene lanciato l’ennesimo appello, da residenti e genitori dei tanti bani che Parco Tafuro lo frequentano ogni giorno: “Chiediamo controlli, chiediamo che ogni tanto passi almeno una pattuglia della polizia municipale”, dicono, “anche se per evitare tutto questo scempio sarebbe necessaria l’installazione di telecamere di sorveglianza”. La speranza, adesso, è che questo ennesimo appello non cada nel vuoto.