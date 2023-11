Sticchi Damiani a TeleRama: “dispiace perchè la squadra era a tre minuti da un’impresa storica”

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha commentato ai microfoni di TeleRama, la sconfitta rimediata dal suo Lecce a Roma, per 2 a 1 maturato nei minuti di recupero:

PRESIDENTE QUESTA SCONFITTA HA TUTTI I CONNOTATI DI UNA BEFFA, È D’ACCORDO?

“Sicuramente dispiace perchè la squadra era a tre minuti da un’impresa storica che meritavano i ragazzi e i 4000 tifosi che riempivano il settore ospiti, sarebbe stata una gioia storica sia per gli uni che per gli altri. Sicuramente dispiace perchè la squadra ha creato le condizioni per compiere questa impresa e a tre minuti dalla fine c’era quasi riuscita”.

PERALTRO SONO ARRIVATI TANTI COMPLIMENTI PER COME LA SQUADRA HA INTERPRETATO IL CONFRONTO CON LA ROMA, A ROMA

“Si perchè era un partita difficilissima da un punto di vista ambientale, perchè dalla tv non si percepisce ma il contesto ambientale, un Olimpico stracolmo che voleva vincere a tutti i costi da un lato, e la Roma che era motivatissima a vincere dopo la sconfitta della settimana scorsa dall’altro, hanno fatto sì che la Roma giocasse nel primo tempo con una prestazione importante. In una situazione del genere, di solito, una provinciale esce già alla fine del primo tempo con le ossa rotte invece noi siamo riusciti nel primo tempo a tenere botta nella sofferenza, nella difficoltà, e poi nel secondo tempo appena la Roma ha mollato un pò siamo passati meritatamente in vantaggio e sempre grazie alla nostra bravura siamo arrivati ad un passo dal 2-0. Quindi ora non non comprendo la delusione del risultato ribaltato nel recupero, perchè non è la prima e non sarà l’ultima volta che la Roma fa una roba del genere in casa. Forse l’unico modo per evitarlo era fare il 2-0 che pure siamo stati bravi a sfiorare per nostri meriti.

FORSE PROPRIO QUELLA È L’UNICA RECRIMINAZIONE DI QUESTA PARTITA

“Si esatto, è sbagliato andare a trovare ora il colpevole in attacco o in difesa. Stasera segna un altro grande passo avanti di questa squadra così giovane che è venuta in un contesto difficilissimo a sfiorare la vittoria a due minuti dalla fine. Questo per me è il vero dato che emerge da questa serata”.

M.Vecchio