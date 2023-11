Falcone: “La sconfitta? Grande rammarico”

LECCE – “C’è rammarico, fino a pochi minuti dalla fine stavamo raggiungendo il sogno della vittoria. Deve servirci d’esperienza. Ora c’è delusione anche nello spogliatoio, ho visto gente con la faccia giù come è normale che sia. Da domani dobbiamo partire a testa alta, consapevoli per 92 minuti di aver fatto una grande gara, dobbiamo ripartire da lì. E’ un onore per me essere il primo portiere della serie A a parare un rigore come Lukaku, qui nella città in cui sono nato. Lo avevo studiato, con lui devi scegliere un angolo; veniva da tanti rigori segnati, sono andato d’istinto e l’ho parata. La Roma? L’ambizione è quella di giocare nei top club, non ho mai negato di essere tifoso della Roma e giocare nella Roma sarebbe un sogno. Non si sa mai, se un giorno dovesse esserci l’occasione mi farò trovare pronto ma ora la mia testa è a Lecce e penso solo ad aiutare la squadra a raggiungere il nostro obiettivo. A fine partita mi hanno detto che mi cercava Mourinho, mi ha detto che gli avevo rotto le scatole, perché era la terza volta che giocavo contro di lui a Roma e gli paravo di tutto (sorride, ndr). Mi ha fatto piacere ricevere questi complimenti da un grande allenatore come lui”: così il portiere del Lecce “romano de Roma”, Vladmiro Falcone, nel commentare la sconfitta del suo Lecce contro la Roma.