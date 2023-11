D’Aversa: “Ci è mancata la giusta malizia”

LECCE -Mister Roberto D’aversa analizza così la rocambolesca sconfitta del suo Lecce per 2-1 arrivata in pieno recupero in rimonta contro la Roma allo stadio Olimpico: “La vittoria sarebbe stata molto importante per la classifica e per il morale. Nel primo tempo è stato bravo Falcone e siamo stati fortunati in quella circostanza. Piano piano, abbiamo fatto la prestazione, abbiamo giocato un buon secondo tempo passando in vantaggio. Abbiamo avuto anche l’occasione per andare sul 2-0. Quando abbiamo subito il gol la volontà della squadra era di andare a rivincere la partita e abbiamo concesso la palla gol a Lukaku. Con un pizzico di malizia potevamo fare il 2-0, non significa che sarebbe stato il risultato più giusto ma avevamo la possibilità per riuscirci. Il 3-5-2? Non si perde per un cambio di modulo, nel momento in cui siamo a cinque dovremmo essere ancora più aggressivi e non concedere il cross. Se al 91′ stai vincendo 1-0 e commetti degli errori nell’uno contro uno quando giochi contro la Roma vieni pnito. Col Torino abbiamo avuto circostanze per segnare, ma difficilmente chi affronta il Torino crea molte palle gol. Non si perde per il cambio modulo finale, ma serviva essere aggressivi su Zalewski. Sul primo gol non c’entra niente Touba, ci sono stati altri errori. Ma se stai 1-0 al 91′ contro la Roma in una partita morta nel secondo tempo, purtroppo commetti degli errori in uno contro uno vieni castigato”.