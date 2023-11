Aeroporto del Salento – grazie a Pagliaro niente più ticket di 5 euro per i tassisti leccesi e tarantini

BRINDISI – A Brindisi nei mesi scorsi si sono scatenate guerre politiche non indifferenti a seguito della decisione della passata Amministrazione Comunale di applicare un aumento alla tassa di imbarco. Un fatto che, se realizzato, avrebbe fatto correre allo scalo salentino il pericolo di perdere dei vettori importanti. L’attuale Amministrazione ha compiuto scelte differenti e quindi si può parlare di uno scampato pericolo. Ecco perché è apparsa incomprensibile la decisione di far entrare in vigore, a partire dallo scorso 1 novembre, il pagamento di un ticket di 5 euro per l’accesso nell’area di sosta dell’aeroporto ai tassisti non provenienti da Brindisi e quindi soprattutto a quelli che giungono da Lecce e da Taranto.

Niente più tolleranza di 15 minuti, pertanto, con il rischio concreto di creare disagi non indifferenti anche ai passeggeri perché è chiaro che i tassisti avrebbero conseguentemente aumentato la tariffa. E’ evidente che la decisione assunta dalla società Saba aveva ricevuto il via libera anche da Aeroporti di Puglia ed è questo il motivo per cui il consigliere regionale Paolo Pagliaro, dopo aver incontrato una delegazione di tassisti leccesi, è intervenuto proprio nei confronti del presidente e del direttore generale della società di gestione degli aeroporti pugliesi. Il risultato è stato positivo ed immediato visto che questa tassa così penalizzante per i tassisti provenienti da province differenti da quella di Brindisi non dovrà più essere pagata e quindi si continuerà a disporre di 15 minuti per le operazioni di carico-scarico dei passeggeri. Sarà sufficiente, così come concordato da Pagliaro, che i tassisti interessati si registrino presso gli uffici della società Saba per poter continuare ad avere libero accesso senza il pagamento di cinque euro.

Un bel risultato, soprattutto nell’ottica di un impegno corale per continuare a far crescere l’aeroporto del Salento che rappresenta un grande elemento di competitività per le nostre province, a partire dal comparto turistico.

Mimmo Consales