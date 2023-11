New Basket Brindisi: nuovo inizio con coach Sakota

BRINDISI – Dragan Sakota adesso è ufficialmente il nuovo coach della New Basket Brindisi che dopo un avvio di stagione poco felice ha deciso di sollevare dall’incarico Fabio Corbani.

Inizia dunque questa nuova fase per Happy Casa Brindisi.

Il General Manager Tullio Marino lo ha presentato così: “Ringrazio il coach che ha creduto fortemente nel nostro progetto, la situazione non è ottimale ma lo sport è fatto di cicli e momenti difficili da superare tutti insieme. Come club siamo molto vicini alla squadra e, qualora ci fossero le condizioni per migliorare il roster, non lesineremo alcuno sforzo”.

Il nuovo capo allenatore della Stella del Sud ha salutato così: “Ringrazio la famiglia Marino per avermi contattato e scelto. La situazione non è mai semplice quando si decide di cambiare allenatore e, se possibile, dal mio arrivo è anche peggiorata dal punto di vista degli infortuni. Quando ho scelto di accettare questa proposta sapevo bene a cosa andassi incontro. Negli ultimi anni ho vissuto situazioni simili, questa è la mia cinquantunesima stagione e se non avessi la stessa pazienza e passione di sempre non potrei fare questo lavoro. Nessun progetto a breve termine mi fa paura, continuo a dare il 100% convinto di poter riuscire a centrare gli obiettivi”.