A Cento esame di maturità per HDL Nardò

LECCE – Per HDL Nardò è la viglia dell’importante sfida con Cento valida per l’ottava giornata del Girone Rosso del campionato di serie A2 di basket.

La squadra di coach Gennaro Di Carlo si è rimessa in carreggiata ed ha inanellato 6 punti e quindi 3 vittorie consecutive nelle ultime tre giornate Piacenza, Cividale e Orzinuovi e adesso va in Emilia Romagna per uno scontro diretto diverso a quello con Orzinuovi, se nell’ultima gara l’obiettivo era quello di allontanarsi dalla zona retrocessione, adesso è quello di guardare alla parte nobile della classifica.

Fino a 3 gare fa Nardò era ultima con zero punti, adesso è sesta con sei punti sulla stessa casella dove c’è proprio Cento; chi delle due vincerà questa contesa farà un bel balzo in avanti in classifica.

Il coach di Cento Matteo Mecacci, alla quinta stagione sulla panchina biancorossa, può contare su uomini del calibro di Daniele Toscano, Lorenzo Benvenuti, Federico Mussini e dei due americani Dominique Archie, la stella della squadra, e Ty Sabin, talento purissimo in cerca di rilancio dopo un anno complicatissimo a causa dei problemi fisici.

Sarà una gara difficile ma affascinante tra due squadre che si affronteranno a viso aperto.

Si gioca domani alla Baltur Arena di Cento con palla a due alle ore 18. Gli arbitri designati per il match sono Calogero Cappello di Porto Empedocle, Edoardo Ugolini di Forlì e Fabio Bonotto di Ravenna.