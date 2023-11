Docenti musicali precari: “ci sentiamo invisibili”

LECCE- C’è grande delusione e rabbia tra i docenti precari dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, stanchi della loro condizione di precari che non consente un futuro certo alle loro famiglie. Negli ultimi 7 mesi, Antonella Rizzo si è fatta portavoce di questa difficile condizione vissuta dai docenti della provincia di Lecce e di tutta Italia, avviando un dialogo con le istituzioni, ma anche dopo la protesta a Roma nulla è cambiato, per questo tornano a chiedere a gran voce che venga avviata una procedura di stabilizzazione immediata, come prevede la Comunità Europea, per tutti coloro che hanno maturato almeno 3 anni di servizio.

La proposta risolutiva, a firma dell’avv. Rizzo, depositata al MUR il 13 settembre u.s. a tutt’oggi non ha avuto alcun riscontro. Ed “è ormai necessario portare alla luce il grave caso di disparità che vedrà i docenti precari AFAM ingiustamente fuori da una procedura di stabilizzazione che coinvolge invece altre categorie di lavoratori: dal 31 ottobre (DATA DI SCADENZA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO) rischiano seriamente il proprio posto di lavoro, fonte di energia vitale e di guadagno per intere famiglie! Essi sono pronti a tutto pur di veder tutelato il loro diritto al lavoro”.