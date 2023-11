Coppa Italia, Lecce-Parma 2-4. Giallorossi eliminati: la rimonta finisce al 49′

LECCE – (t.d.g.) Il Lecce saluta la Coppa Italia. Al Via del Mare vince il Parma 4-2 dopo una partita decisa negli ultimi secondi dei tempi regolamentari. Nel finale, infatti, il Parma ha trovato il gol del sorpasso grazie a un’autorete di Pongracic e poi su rigore, qualche secondo dopo, trasformato da Man. Partita in salita per la squadra di D’Aversa che aveva chiuso il primo tempo sotto di due gol. Nella ripresa la formazione giallorossa ha raddoppiato lo sforzo e grazie anche ai cambi effettuati dal tecnico leccese è riuscita a trovare il pareggio sprecando anche un paio di clamorose occasioni.

LECCE-PARMA 2-4

RETI: 9’pt Sohm (P), 29’pt Bonny (P); 9’st Piccoli (L); 31’st Strefezza (L); 49’st Pongracic (aut); 51’st Man (P) (rig)

LECCE (4-2-3-1)

Brancolini; Venuti, Baschirotto (1’st Pongracic), Touba, Gallo (44’st Dorgu); Berisha, Ramadani, Strefezza, Oudin (18’st Banda), Sansone (18’st Almqvist); Piccoli

A disposizione: Falcone, Samooja, Borbei, Rafia, Krstovic, Gonzalez, Gendrey, Faticanti, Smajlovic, Samek

Allenatore Roberto D’Aversa

PARMA (4-2-3-1)

Corvi; Coulibaly, Osorio (11’st Del Prato), Circati, Di Chiara (17’st Zagaratis); Hainaut (11’st Man), Estevez; Sohm, Bonny (1’st Bernabé), Mihaila; Benedyczak (34’st Charpentier)

A disposizione: Chichizola, Turk, Begic, Ansaldi, Colak, Camara, Hernani, Zagaratis, Amoran, Haj,

Allenatore Fabio Pecchia

Arbitro Daniele Minelli di Varese

Note: Ammonito Strefezza al 27′ st, Coulibaly al 29′ st, Zagaritis al 40’st. Berisha al 42′. Recupero: pt 7′; 5’st. Corner: 5-4. Spettatori paganti 6.654

LA CRONACA – La squadra giallorossa cerca subito la via del gol con Sansone, il destro del numero 11 fuori di poco. Al 3′ Berisha, al debutto, si accorge che il portiere è fuori posizione e lascia partire un tiro da distanza siderale, fuori di pochissimo. Applausi per il capitano dell’Under 21 albanese. Al 9′ il Parma passa in vantaggio: Gallo si fa soffiare il pallone da Hainaut, il quale mette indietro per Sohm che piazza un destro vincente, 0-1. Al 18′ Coulibaly vince un contrasto con Gallo e se ne va in contropiede contro una difesa sguarnita, Brancolini però respinge il tiro del parmense, Mihaila ha la possibilità di battere a rete, provvidenziale intervento di Touba. Al 21′ si infortuna l’arbitro Minelli di Varese e viene sostituito dal Quarto uomo, Feliciani di Teramo. Al 27′ Gallo mette in area un pallone invitante bloccato da Corvi. Al 29′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo Piccoli respinge di testa riprende al volo Bonny e insacca, 0-2. Al 31′ conclusione di Strefezza, il portiere non trattiene, ci pensa la difesa a spazzare in angolo. Al 33′ punizione di Strefezza e colpo di testa di Piccoli, fuori di poco. Al 39′ Sansone si incunea in area parmense e batte a rete, palo, poi lo stesso Sansone riprende e il pallone arriva a Piccoli che viene strattonato e cade. Feliciani indica il dischetto, poi va a rivedere al Var e cancella il penalty.

In avvio di secondo tempo Parma pericoloso con Mihaila, tiro fuori di poco. Risponde il Lecce con Piccoli al 2′. All’8′ cross di Gallo e colpo di testa di Piccoli deviato in angolo. Al 9′ Ramadani imbuca per Sansone che mette in mezzo, la prima conclusione è respinta, la seconda finisce nel sacco e il Lecce riapre la partita. al 13′ il Lecce trova pure il gol del pareggio, ma Piccoli è in fuorigioco. Al 23′ Almqvist serve al limite Strefezza la cui conclusione è alta. Al 31′ arriva il meritato pareggio di Strefezza che piazza un pallone sul quale non può arrivare il portiere parmense. Al 41′ sponda di Touba e colpo di testa alto di Piccoli. Al 3′ dei cinque minuti di recupero Banda ha sul piede il pallone del sorpasso, ma lo spreca clamorosamente. Al 4′ minuto discesa di Man cross al centro e sfortunata deviazione di Pongracic che regala al Parma il gol qualificazione. Al 51′ al Parma concesso un rigore per fallo di Ramadani su Bernabé: batte Man e realizza il quarto gol per la squadra crociata. Passa il Parma che negli Ottavi affronterà la Fiorentina