Consorzio di Torre Guaceto e istituzioni locali uniti per la sostenibilità del territorio

BRINDISI – Non mere riunioni formali, ma l’avvio di un lavoro condiviso per la crescita verde del territorio e dei suoi cittadini. E’ questa la sintesi degli incontri appena avvenuti tra il presidente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Rocky Malatesta, e, prima con il sindaco del Comune socio, Brindisi, Giuseppe Marchionna, ed il vescovo Giovanni Intini.

Nell’ambito del primo meeting nel Palazzo di città, i rappresentanti dei due Enti hanno condiviso le proprie strategie e trovato importanti punti di incontro.

E’ stato stabilito che il Consorzio collaborerà con l’Amministrazione all’elaborazione del Piano di sviluppo della costa Nord di Brindisi, per il territorio di propria competenza, affinché questo permetta una crescita sostenibile dell’area e la tenga al riparo dall’impatto antropico.

Nel giro delle prossime settimane, si terrà un nuovo incontro, in sede di Assemblea dei soci, affinché l’Amministrazione brindisina, così come quella di Carovigno ed il WWF Italia, possano condividere con il Consorzio le linee guida che daranno vita al nuovo Piano di Gestione della Riserva Naturale dello Stato di Torre Guaceto, allo stato attuale in fase embrionale dopo la conclusione degli studi naturalistici e biologici.

Il Comune di Brindisi sosterrà i lavori condotti dal Consorzio per l’avvio delle iniziative e focus territoriali propedeutici alla redazione del dossier di candidatura di Torre Guaceto a MaB Biosfera Unesco, realtà che coinvolgerà Brindisi, Carovigno Mesagne e San vito dei Normanni. Non solo, l’Amministrazione giocherà un ruolo attivo e da propulsore per la realizzazione della strategia e piano delle azioni della Carta Europea per il Turismo Sostenibile della riserva.

Questi sono alcuni dei tanti argomenti importanti tanto per l’area protetta, quanto per il comune di Brindisi affrontati dal presidente di Torre Guaceto ed il sindaco.

A seguire, ha avuto luogo l’incontro con il vescovo Intini. Anche in questa sede, sono state gettate le basi per la realizzazione di una serie di iniziative che puntano a coinvolgere la cittadinanza nella riflessione sul rapporto che l’uomo ha e dovrebbe avere con l’ambiente e la sensibilizzazione sul tema della pace come mantra da seguire per aumentare il livello di coesione sociale.