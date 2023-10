HDL Nardò, il presidente Greco chiama i tifosi per la gara con Orzinuovi

LECCE – È stato un inizio di campionato traumatico per HDL Nardò, la panchina di coach Gennaro Di Carlo rischiava di diventare bollente, quattro sconfitte consecutive con Udine, Forlì, Trieste e Fortitudo Bologna che comunque bisogna sottolineare, sono squadre che puntano alla vittoria del Girone Rosso della A 2 di basket.

La società però si è stretta intorno alla squadra e intorno al suo allenatore che ha trovato la strada per uscire dal tunnel della negatività e si è rimessa in moto, ricominciato così un nuovo campionato. Ed ecco due vittorie consecutive, importantissime, prima con Piacenza e poi in trasferta con Cividale, 4 punti che hanno ridato ossigeno e fiducia.

Adesso testa alla sfida di domani, a Lecce al Pala San Giuseppe arriva Orzinuovi che ha due punti in classifica, uno scontro diretto, una vittoria farebbe fare un bel balzo in avanti al Toro. E il presidente Tommaso Greco chiama a raccolta i tifosi, per provare a macinare l’ostacolo:

“Sono convinto che il campionato di HDL Nardò sia iniziato domenica scorsa, con la vittoria con Piacenza, che ci ha dato quella fiducia e quella serenità che sono servite sabato sera a Cividale. Abbiamo un collettivo abbastanza giovane e rinnovato. – Ha detto il numero uno granata – La base è forte, sia in campo che fuori, dal general manager al coach e alla direzione sportiva. Nardò Basket non è la più forte ma abbiamo un progetto chiaro e motivazioni fortissime. Possiamo diventare l’outsider di un campionato difficilissimo. Mercoledì con Orzinuovi – ha concluso Greco – è uno scontro diretto e vale doppio, serve il palazzetto gremito come nelle migliori occasioni”.

Palla a due domani alle ore 17.00.