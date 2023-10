Brindisi, testa al Catania, domani arbitra Ubaldi di Roma 1

BRINDISI – Il Brindisi sta pagando lo scotto della nuova categoria e il suo campionato è diventato un cammino sulle montagne russe. La serie C è un campionato in cui non bisogna sprecare occasioni da gol, come spesso accade ai biancazzurri, ma bisogna essere cinici.

La squadra di Danucci ha collezionato 10 punti in 10 gare e mercoledì deve recuperare la gara col Catania.

In dieci partite ne ha vinte 3, ne ha pareggiata una e ne ha perse 6, ha siglato 11 gol ma ne ha subiti 17 ed ha una differenza reti di meno 6 e su questo dato solo il Giugliano e il Monterosi hanno fatto peggio. Sono numeri che devono far riflettere ma ovviamente ipotizzando una vittoria col Catania, nel recupero, svanirebbe ogni nube.

È un impegno ravvicinato quello con gli etnei, che arriva poche ore dopo la sconfitta interna col Monopoli per 2 a 1 che lasciato l’amaro in bocca perché si sarebbe potuta evitare.

Adesso bisogna ricaricare le batterie subito e domani immergersi nel difficile impegno interno col Catania. Ovviamente come spiega il socio Teodoro Arigliano, fratello del presidente, la rosa è stata costruita pensando ai turni infrasettimanali:

“Quando abbiamo costruito la squadra abbiamo tenuto conto di questi aspetti e cioè che si andava ad affrontare un campionato con diversi turni infrasettimanali, lunedì, giovedì, con intrecci particolari con la Coppa Italia e abbiamo creato una rosa con tre ricambi per ruolo o giocatori abili in diversi ruoli proprio per sopperire alla stanchezza fisica ai turni ravvicinati, agli infortuni e alle decisioni disciplinari, dobbiamo affrontarli così come tutti. Una volta recuperata la gara col Catania abbiamo finito con i recuperi e dovremmo regolarizzarci” .

Teodoro Arigliano è l’unico che ha parlato alla stampa, uscendo dalla coltre del silenzio stampa deciso per proteggere la squadra e per conservarne integra la concentrazione.

Parole a parte però servono gol, servono punti, altrimenti inizierà ad aleggiare lo spettro della crisi.

Adesso quindi testa al Catania, si gioca domani alle 16.15, la gara sarà arbitrata da Mattia Ubaldi di Roma 1, assistito da Gilberto Laghezza di Mestre e da Alessandro Rastelli di Ostia Lido, Quarto Ufficiale Simone Palmieri di Avellino.