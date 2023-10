Un marciapiede a regola d’arte e uno dissestato, il doppio volto di viale Gallipoli

LECCE – Viale Gallipoli, dall’incrocio di via Diaz sino alla rotatoria della Questura e viceversa. Andata e ritorno, a piedi. Chi ha la fortuna di percorrerlo sul marciapiede che costeggia il museo Castromediano non trova pressoché disagi: una pista ciclabile, un camminamento pedonale, scivoli per consentire a biciclette e disabili in carrozzina di attraversare agevolmente la strada passando da un tratto all’altro del lungo marciapiede. Ma chi decide invece di percorrere il lungo viale utilizzando il marciapiede lungo il quale si trova la camera di commercio, per intenderci, deve fare i conti con non poche difficoltà. Difficoltà rappresentate da un camminamento pieno zeppo di buche, sconnessioni varie, scivoli, lì dove sono presenti, poco agevoli. Per rendersene conto è sufficiente vedere le immagini che stanno scorrendo. Il tratto più difficile da percorrere è quello che si trova proprio a metà del viale, poco prima di arrivare sull’ampio spiazzo della camera di commercio. Chi lo percorre deve stare molto attento a dove mette i piedi, per non rischiare storte o addirittura di cadere, come afferma chi su questo marciapiede ci cammina più volte al giorno per raggiungere il vicino posto di lavoro. Ma le difficoltà le hanno anche i tanti turisti e studenti pendolari che raggiungono a piedi la poco distante stazione ferroviaria, con valigie e trolley al seguito. Difficoltà, immancabili, anche per mamme con passeggino ed anziani, il cui equilibrio già di per sé precario viene compromesso dalle varie sconnessioni presenti lungo il camminamento pedonale. La situazione cambia, improvvisamente, quando si arriva sul sagrato della chiesa del sacro cuore, dove tutto scorre liscio sotto ai piedi. Ma basta fare pochi metri, magari il tempo di una preghiera, e tutto ritorna come prima, tra buche e sconnessioni.