Fine roghi mai: ancora due auto avvolte dalle fiamme

SALENTO – Ancora roghi roghi d’auto nel Salento: nella notte ad essere avvolte dalle fiamme sono state due autovetture, a poche ore di distanza l’una dall’altra. La prima, una Hyundai Atos intestata ad un 67enne, è andata a fuoco nel comune di San Cesario, in via Giuseppe Mazzini. La seconda, una Fiat Multipla intestata ad un 61enne, ha preso fuoco invece in via Giovanni Pascoli a Taurisano.

In entrambi i casi l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce ha scongiurato ulteriori danni a persone e cose; sono adesso in corso di accertamento le cause dei due roghi, per i quali non si esclude l’ipotesi dolosa.