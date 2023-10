Consegnata la cittadinanza onoraria al “Mago” dei D.G. Pantaleo Corvino

LECCE – Lo scopritore di talenti, il mago, il numero uno dei direttori sportivi. In una sola parola, Pantaleo Corvino da Vernole, direttore generale dell’area tecnica dell’Unione sportiva Lecce, e da oggi, orgogliosamente come lui stesso con emozione afferma, cittadino onorario della città capoluogo.

La cerimonia si è svolta nell’aula consiliare di Palazzo Carafa, presenti sindaco, giunta e consiglieri, il numero uno della società di via Colonnello Costadura Saverio Sticchi Damiani, e la famiglia, visibilmente emozionata, del direttore generale.

Un riconoscimento che Pantaleo Corvino ha accolto con grande emozione, ricordando gli anni della fanciullezza e della gioventù trascorsi a Lecce, quando lavorava al bar Perù di Santa Rosa o nella salumeria Stefanelli

Corvino ha poi sottolineato come questo riconoscimento comporti anche nuove responsabilità non solo verso i tifosi ma anche verso tutta la città.

Il presidente Sticchi Damiani, infine, ha sottolineato: mi piace pensare che questo sia un riconoscimento non solo al talento di Pantaleo Corvino, al viaggio straordinario che abbiamo compiuto in questi tre anni, ma all’attaccamento che lui ha dimostrato e dimostra per questo territorio, che spesso non è adeguatamente conosciuto e riconosciuto ma del quale sono il testimone principale