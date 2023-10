Serie D/H, vincono Nardò e Casarano. Risultati e classifica ottava giornata

Nel Girone H del Campionato di serie D si è completata oggi l’ottava giornata.

Il Gallipoli ieri ha perso a Bitonto 2 a 1.

Questo pomeriggio invece sono scese in campo Casarano – Altamura con la vittoria per 2 a 1 dei salentini e il Nardò con il Matera che ha visto i granata superare i lucani per 1 a 0 e infine Manfredonia – Barletta è terminata in parità a reti bianche.

Sabato 28 ottobre

Bitonto – Gallipoli 2-1

Gelbison-Paganese 3-0

Palmese – Città di Fasano 2-3

Rotonda – Pol.Santa Maria Cilento 1-2

Gravina – Martina 2-2

Fidelis Andria – Angri 0-0

Domenica 29 ottobre

Casarano – Team Altamura 2-1

Manfredonia – Barletta 0-0

Nardò – Matera 1-0

CLASSIFICA: Città di Fasano 18; Martina 15; Gelbison, Altamura 14; Andria, Nardò, Casarano, Paganese 13; Barletta 12; Matera, U.S. Angri 11; Rotonda, Pol. Santa Maria Cilento 9; Manfredonia, Bitonto 7; Gravina 6; Gallipoli 5; Palmese 2.