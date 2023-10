Ponte di Ognissanti tra arrivi e partenze. Bene il Salento

LECCE – Semplice toccata e fuga o permanenza più lunga, i dati relativi al turismo in entrata o in uscita dal Salento e per il Salento sono certamente confortanti. Il Ponte lungo per Ognissanti se è vero che colloca la Puglia in coda alle Regioni del sud Italia superata da Calabria, Basilicata, Sardegna, Sicilia e Campania, è anche vero che vede il Salento registrare flussi importanti. Il clima decisamente mite per il perdiodo dell’anno in atto, aiuta e non poco. In entrata il flusso è positivo sebbene i servizi andrebbero migliorati e i qualche caso non sospesi pensando che la stagione sia finita. In uscita i salentini preferiscono orientarsi versi l’estero. Riprende bene il trend crocieristico e benchè restino confermate le mete tradizionali, in qualche caso una novità nelle scelte che conduce verso l’Arabia Saudita.