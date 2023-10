Happy Casa Brindisi perde ancora, al PalaPentassuglia vince Pistoia

BRINDISI – Al PalaPentassuglia per la quinta giornata del massimo campionato di basket nazionale, Happy Casa Brindisi ospita Estra Pistoia, entrambe hanno zero punti in classifica.

In panchina per la New Basket c’è Esposito in attesa di completare le pratiche burocratiche per il tesseramento del nuovo coach Sakota.

Alla fine di un incontro combattuto ed equilibrato vince Pistoia che si aggiudica lo scontro diretto e spinge Brindisi sempre di più sull’orlo del baratro.

Si gioca punto su punto, il primo tempo si chiude 36 a 37, con i parziali di 18-18 nel primo quarto e 18-19 nel secondo quarto. Sneed prende per mano la squadra e chiude già in doppia cifra con 10 punti.

Nel secondo tempo Pistoia mette il muso in avanti ma Brindisi lotta e alla fine le squadre sono ancora vicine, staccate da pochi punti, il terzo quarto si chiude a 56-60.

Nell’ultimo periodo gli ospiti partono meglio con 7 punti a 0 in poco più di due minuti, Brindisi reagisce e non molla, la tripla dell’eventuale sorpasso di Sneed a 20 secondi dal termine non entra e poi termina 72 a 78. Ed è la quinta sconfitta in campionato per Brindisi che rimane ancora a zero punti. Pistoia vince lo scontro diretto e sale a 2 punti.